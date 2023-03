Pamiętacie film TRON? Disney pozwoli wam teraz zostać jego bohaterami

Pierwszy TRON pojawił się w 1982 roku i był objawieniem, jeśli chodzi o wykorzystanie komputerowych efektów specjalnych (choć wiele z tych nazywanych wówczas komputerowymi, była po prostu mozolnym montażem). Bezpośrednią kontynuacją, jaka pojawiła się w 2010 roku, był Tron: Dziedzictwo , a teraz po latach oczekujemy na kolejną część niezwykłej sagi o ludziach wciągniętych do wnętrza programu komputerowego. Wedle aktualnych zapowiedzi Ton: Ares ruszy z produkcją jeszcze w sierpniu tego roku, a główną rolę zagra w nim Jared Leto. Za kamerą stanie Joachim Rønning, który wyreżyserował film Piraci z Karaibów: Klątwa Salazara.

Już niebawem, bo 4 kwietnia w Disney World na Florydzie ruszy nowa atrakcja, czyli kolejka górska Lightcycle, inspirowana wyścigami cyfrowych motocykli, które miały miejsce w obu dotychczasowych filmach. Dla odwiedzających tę kolejkę gości Disney przygotował możliwość zakupu wyjątkowego gadżetu. Jest to kolekcjonerska figurka, którą na specjalnym stanowisku gość może dostosować w taki sposób, by wyglądała jak on jako bohater filmu TRON.