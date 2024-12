Pamiętaj o tym przy myciu lodówki. Wielu o tym zapomina, a to błąd

Lodówki mogą być siedliskiem większej liczby bakterii i drobnoustrojów niż inne urządzenia kuchenne. Największa ich ilość gromadzi się na półkach i w dolnych szufladach, gdzie trzymane są najczęściej wędliny, owoce i warzywa . Dlatego też standardem powinno być ich gruntowne mycie co najmniej raz na miesiąc. Jak tego dokonać?

Nie zapominaj o pojemniku na wodę, zamontowanym z tyłu obudowy lodówki. Jeżeli zdecydujesz się odsunąć lodówkę, wypłucz pojemnik ustrojony z osadu pomocy octu. Woda trafia do niego przez otwór na tylnej ściance we wnętrzu lodówki, który można udrożnić za pomocą specjalnego patyczka lub wężyka. Czyszczenie odpływu mieszanką octu i sody nie zaszkodzi materiałom, z których jest wykonany.

Bardzo ważne jest regularne czyszczenie tego odpływu. W razie zablokowania, np. resztkami jedzenia, zamiast do zbiornika, woda może przedostać się na dno lodówki. Taka awaria prowadzi nie tylko do zalania dolnych szuflad, ale również do zamarzania półek w zamrażarce umieszczonej pod chłodziarką.