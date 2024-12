Kabina prysznicowa będzie lśnić. Wykorzystaj tę sprawdzoną metodę

W trakcie codziennych kąpieli na szklanych powierzchniach kabiny gromadzi się twarda woda i pozostałości mydła. W efekcie powstają nieestetyczne zacieki, których nie zetrzesz zwykłą gąbką . Dodatkowo, wysoka wilgotność sprzyja powstawaniu pleśni w fugach, co jest niebezpieczne dla zdrowia domowników. Jeśli chcesz, aby twoja kabina wyglądała jak nowa, spróbuj metody, która pozbędzie się wszelkich zabrudzeń, włącznie z pleśnią. I nie, to nie ocet ani kwasek cytrynowy.

Łazienka to miejsce o podwyższonej wilgotności - idealne środowisko dla namnażania się bakterii i pleśni, która często osiada w zakamarkach kabiny prysznicowej. Jeżeli na fugach zauważysz żółte lub szaro-zielone plamy, a w powietrzu unosi się zapach stęchlizny - to znak obecności pleśni.

Alternatywnie można użyć octu. Ocet ma właściwości dezynfekujące, rozświetlające i wybielające. Nasze babcie często używały go do czyszczenia okien i kabin prysznicowych, ponieważ jest niezawodny w usuwaniu kamienia. Wystarczy spryskać nim kabinę, rozprowadzić i spłukać wodą. Jedyne, co może przeszkadzać, to intensywny zapach octu, ale można go zneutralizować. Jeśli masz zmywarkę, produkt utrzymania można znaleźć w kuchennej szafce.