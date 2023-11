Panele fotowoltaiczne będą ładniejsze. Włosi wpadli na świetny pomysł

Włoski start-up Sunspeker opracował nowy model paneli fotowoltaicznych, który pozwala lepiej dostosować instalację do otaczającego środowiska. Nowe rozwiązanie sprowadza się do specjalnej folii, dzięki czemu sprzęt będzie lepiej komponował się z otoczeniem. Przy okazji może być to nowy pomysł na reklamę.