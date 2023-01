Naklejka na panele fotowoltaiczne. To podwójna korzyść

Panele fotowoltaiczne pozwalają generować tani prąd, nie emitując przy tym żadnych zanieczyszczeń. Ich wadą jest jednak zajmowana przez nie powierzchnia, która jest względnie duża. Istnieją różne sposoby na to, by minimalizować straty powierzchni na rzecz fotowoltaiki. Jednym z popularniejszych jest koncepcja agrofotowoltaiki, czyli połączenia instalacji fotowoltaicznych z rolnictwem. Nie wszędzie da się jednak urządzić pole uprawne pod panelami. Włoska firma Sunspeker ma na to inny sposób. Chodzi o naklejkę.

Sunspeker to włoski start-up, który opracował specjalne naklejki na panele fotowoltaiczne, które mogą zmienić moduły w powierzchnię reklamową. Co ważne, proces ten zaburza możliwości generowania energii elektrycznej przez instalacje fotowoltaiczne tylko częściowo, przez co nadal jest to opłacalna inwestycja.

Według informacji, którymi dzieli się firma, oklejone moduły fotowoltaiczne nie tracą zbyt wiele ze swojej początkowej wydajności. Po pokryciu ich naklejką zachowują między 80 a 90 proc. swojej początkowej wydajności.

- Strata w generowanej energii może być skompensowana przez zyski pochodzące z kampanii reklamowych - mówi Fabrizio Chiara, dyrektor generalny Sunspeker w rozmowie z pv-magazine.

Opracowane przez Sunspeker naklejki mogą służyć też w innym celu. Dzięki wysokiej rozdzielczości obrazów można w ten sposób sprawić, że panele fotowoltaiczne będą lepiej wkomponowane w otoczenie instalacji.

- W niektórych przypadkach ze względów estetycznych efektywność energetyczna jest zmniejszona do 80 proc., dzięki czemu panel słoneczny może być lepiej zintegrowany ze środowiskiem - komentuje Fabrizio Chiara.

Folia samoprzylepna, którą pokrywane są panele fotowoltaiczne, to tworzywo termoplastyczne, przeznaczone do zastosowań zewnętrznych. Firma twierdzi, że podczas tworzenia tego materiału skupiała się na tym, by można było w łatwy sposób poddać je recyklingowi.

