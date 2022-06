Perlator do kranu. Kosztuje grosze, a pozwoli zaoszczędzić wodę i pieniądze

Perlator to małe, okrągłe urządzenie, które można przykręcić do końcówki kranu, aby uzyskać bardziej spójny, pozbawiony rozprysków strumień wody. Zazwyczaj tworzy on mieszaninę wody i powietrza, co pozwala zaoszczędzić wodę, a co za tym idzie, także pieniądze.

Jeśli kiedykolwiek odkręciliście końcówkę kranu kuchennego lub łazienkowego albo dotknęliście jej wnętrza palcem, być może natrafiliście na urządzenie z małym metalowym dyskiem – to właśnie perlator do kranu. Jest on ważnym elementem, który zarówno poprawia fizyczne działanie baterii, jak i zwiększa komfort jej użytkowania.

Perlator kranowy jest czasem błędnie rozumiany jako urządzenie służące przede wszystkim do filtracji wody. W rzeczywistości jego główne zadanie jest nieco inne. Ogólnie rzecz biorąc, standardowy perlator kranowy ogranicza przepływ wody o około 15 proc. Na rynku dostępne są jednak perlatory do baterii, które mogą ograniczać jej wypływ nawet do 60 proc.

Na kranie kuchennym lub łazienkowym pozwala zaoszczędzić do 9 litrów wody na minutę w przypadku zwykłych baterii i do 6 litrów wody na minutę w przypadku baterii już wodooszczędnych. Obecnie perlatory są standardowym wyposażeniem prawie wszystkich baterii kuchennych i łazienkowych. Można jednak zakupić efektywniejsze perlatory i zainstalować je na kranach, w których chcemy zaoszczędzić jeszcze więcej wody.

Do czego służy perlator do kranu?

Zdejmując perlator i odkręcając go do góry nogami, można uwolnić niewielki fragment żwiru lub kamienia powstałego we wnętrzu rur. Perlator wprawdzie filtruje zanieczyszczenia, ale nie jest to jego główne zadanie. Perlator poprawia raczej przepływ wody i sprawia, że jest ona delikatniejsza w dotyku. Wprowadzając do wody małe pęcherzyki powietrza, perlator umożliwia dłuższą pracę kranu przy mniejszym zużyciu wody. Główne zalety perlatora to: Tworzy szerszy strumień wody,

Mniejsze rozpryskiwanie wody w umywalce,

Pomaga oszczędzać wodę, ponieważ przepływ wody jest bardziej wydajny,

Może dodatkowo oszczędzać wodę, gdy zainstalowany jest perlator zatrzymujący przepływ,

Bąbelki szybciej aktywują mydło, oszczędzając mydło i wodę,

Nadaje wodzie miękkość dla rąk,

Nadaje wodzie pitnej lżejszy, świeższy smak,

Filtruje osady.

Jak wymienić/zainstalować perlator w kranie?

Perlator w kranie można łatwo wymienić lub zainstalować przy użyciu tylko dwóch prostych narzędzi: szczypiec i ręcznika. Do tego zadania najlepiej nadają się szczypce z wypustami i rowkami. Ręcznik powinien być niewielki, ponieważ będzie służył jako ochrona podczas przykładania szczypiec do perlatora. Gdy już mamy przygotowane narzędzia, można przejść do działania: Wyczyść ręcznikiem wewnętrzny gwint kranu. Upewnij się, że perlator jest w pełni zmontowany. Aby zapobiec przeciekom, perlator kranowy musi mieć założoną podkładkę. Umieść perlator na końcu kranu, aż do zatrzaśnięcia się gwintu. Ręcznie przykręć perlator do kranu zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Owiń ręcznik wokół perlatora kranu i dokręcić go za pomocą klucza. W celu sprawdzenia działania należy odkręcić wodę na pełną objętość.

Warto pamiętać również o czyszczeniu perlatora. Może ono czasem poprawić przepływ wody poprzez usunięcie osadu, kamienia lub innych zanieczyszczeń z filtra siatkowego. Nawet jeśli przepływ wody jest zadowalający, należy go czyścić co najmniej dwa razy w roku, aby zachować świeżość wody.