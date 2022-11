Pięć nowych kamer do monitoringu TP-Link VIGI

TP-Link poszerza portfolio kamer CCTV z serii VIGI o pięć nowych modeli przeznaczonych do budowy systemów monitoringu w małych i średnich przedsiębiorstwach. VIGI C340, C540 oraz C540-W to urządzenia odporne na warunki atmosferyczne, dedykowane do użytku zewnętrznego. Natomiast VIGI C440 i C440-W to modele do zastosowań wewnątrz budynków. Wszystkie nowe urządzenia oferują w pełni kolorowy obraz i inteligentne wykrywanie ruchu.