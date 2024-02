Tesla Cybertruck już na ulicach. Youtuber ujawnia wadę fabryczną

Po licznych przeszkodach, Tesla Cybertruck w końcu została wprowadzona na rynek, a pierwsi nabywcy mogli cieszyć się nowym nabytkiem. Niemniej, pojawiło się doniesienie o defekcie tej futurystycznej konstrukcji, której cena startuje od co najmniej 250 tysięcy złotych.

Już przed zakończeniem roku 2023, pierwsze modele elektrycznego pickupa stworzonego przez Elona Muska zostały dostarczone do klientów. Cybertruck, który został zaprezentowany w 2019 roku, napotkał na swej drodze szereg komplikacji. Te wyzwania doprowadziły do zwłoki w procesie produkcyjnym i, w konsekwencji, opóźnień w dostawach. Mimo to, z czasem pojazdy zaczęły pojawiać się na drogach, a wkrótce po ich premierze zaczęły się pojawiać pierwsze sygnały o kłopotach związanych z pojazdem.

O jednym z nich informuje kanał T Sportline – Tesla Upgrades & Accesories na platformie YouTube, który podkreśla problem z kołpakami w Cybertrucku. Ich specyficzna konstrukcja prowadzi do uszkodzeń pojazdu podczas eksploatacji. Jakie dokładnie są tego konsekwencje?

W trakcie fazy projektowej Cybertrucka, Elon Musk zauważył problem z nadmiernie dużą wycieraczką, która nie komponowała się z futurystyczną sylwetką pojazdu. Chociaż ten problem został ostatecznie rozwiązany, twórcy na YouTube zwrócili uwagę na inną, bardzo istotną wadę. Dotyczy ona nietypowych kołpaków, które montowane na kołach, prowadzą do przyspieszonego zużycia opon, a tym samym do ich uszkodzenia.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Projektanci kołpaków dla Cybertrucka zastosowali twarde tworzywo sztuczne, które charakteryzuje się wybrzuszeniami wystającymi poza kształt pozostałej części konstrukcji. Wymienione wybrzuszenia, przylegając do opony podczas jazdy, powodują, że twarde tworzywo sztuczne z kołpaków (pod wpływem masy samochodu przekraczającej 3,1 tony) ściera powierzchnię gumy, co prowadzi do uszkodzenia opon. Boczne ściany opon ulegają przetarciu z powodu normalnego użytkowania pojazdu – jak twierdzi prowadzący kanał na YouTube.

– "Wygląda na to, że student studiów mechanicznych mógłby przewidzieć to, co się stanie, patrząc na te kołpaki" – słyszymy w materiale wideo. Wydaje się, że rozwiązaniem tego problemu może być po prostu demontaż kołpaków z kół. Dzięki temu posiadacze Cybertrucków mogą zminimalizować nadmierne zużycie opon.