Pierwszy ekran 3D w Polsce. Przechodnie mogą podziwiać trójwymiarową iluzję

Samsung w ramach kampanii promującej nowe smartfony z serii Galaxy S22, po raz pierwszy w Polsce wykorzysta reklamę 3D Digital Out of Home. Nowy format zadebiutował 5 kwietnia na wielkoformatowych ekranach zlokalizowanych na budynku hotelu Marriott w Al. Jerozolimskich w Warszawie. Do akcji został zaangażowany raper Żabson.

"Cel, jaki przed sobą postawiliśmy to dostarczenie w przestrzeni miejskiej rozwiązań, które widzimy za granicą. Lubimy zaskakiwać i wierzymy, że nasz odbiorca oczekuje czegoś nowego, świeżego i angażującego. Czujemy się tym zmotywowani. 3D DOOH pozwolił nam również w nieszablonowy sposób przedstawić kolejnego członka rodziny Galaxy – Żabsona. Seria Galaxy S22 i Żabson to perfect match" – mówi Magdalena Sielachowicz-Nowakowska, Head of Marketing w firmie Samsung.

Ekran 3D DOOH w centrum Warszawy

Kreacja 3D Digital Out of Home promująca najnowsze smartfony z serii Galaxy S22 z udziałem Żabsona powstała we współpracy z agencją kreatywną VMLY&R, Screen Network oraz Platige Image. Do jej produkcji wykorzystano wielkoformatowy ekran Screen Network o łącznej powierzchni 280 m2, usytuowany w ścisłym centrum Warszawy.

To jedyny narożny ekran w Polsce, który pozwala uzyskać efekt anamorficznego 3D, dzięki czemu spot oglądany z określonego punktu tworzy iluzję trójwymiarowej głębi na płaskiej powierzchni. "Tego typu kreacja pozwala zaangażować odbiorców na niespotykaną dotąd skalę, zwiększając dodatkowo zasięg kampanii ze względu na swój viralowy charakter" – mówi Agnieszka Godlewska, Prezes Zarządu, Screen Network.

Uzyskanie efektu iluzji trójwymiarowości na nośnikach w przestrzeni miejskiej jest nie lada wyzwaniem zarówno od strony koncepcyjnej, jak i technologicznej. Efekt przestrzenności widoczny jest tylko w konkretnym, określonym obszarze, z którego widz patrzy na ekran. "Trzeba było precyzyjnie ustalić takie miejsce, a następnie wszelkie elementy wyświetlane na ekranach zaprojektować tak, żeby stanowiły poprawne perspektywiczne przedłużenie architektury budynku. To stanowiło klucz do osiągnięcia efektu głębi" – podkreśla Marek Gajowski, Head of CG, Platige Image.