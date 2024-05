Pijesz kawę z kapsułek? Ekspertka ostrzega o kilku problemach

Portal Hello Zdrowie przeprowadził rozmowę z dietetyczką kliniczną mgr Magdaleną Kartasińską na temat popularnych kaw z kapsułek. Jakie problemy wiążą się z ich użytkowaniem? Jest ich co najmniej kilka, więc na początek przyjrzyjmy się tym zdrowotnym.

Dlaczego picie kawy z kapsułek to zły pomysł

Według Kartasińskiej w kapsułkach może znajdować się cukier lub inne substancje słodzące, których obecność w codziennej kawie jest zbędna. W ten sposób zamiast zwykłej czarnej kawy o prozdrowotnych właściwościach możemy dojść do deserowego, słodkiego napoju kawowego, który przyczynia się do istotnych wahań poziomu glukozy we krwi.

Jednym z rozwiązań jest staranne czytanie etykiet i analizowanie składu kapsułek. Nie uchroni to jednak przed innym problemem – kapsułki z reguły wykonane są z plastiku, co prowadzi do przenikania bisfenolu A do naparu podczas parzenia. Naukowcy ostrzegają, że bisfenol A może negatywnie wpływać na zdrowie, zaburzając m.in. rozwój neurologiczny, płodność oraz zwiększając ryzyko hormonozależnych nowotworów.

Kapsułki a ekologia

Alternatywę dla szkodliwych dla człowieka kapsułek plastikowych stanowią te wykonane z aluminium. Są one jednak problematyczne dla środowiska. Branża kawowa od dawna zwraca uwagę na to, że kapsułki te rozkładają się przez 150 lat, co przyznał nawet jeden z producentów, Nestle.

Producenci podejmują pewne próby rozwiązania tego problemu. Np. Nespresso we współpracy z firmą Velosophy stworzyło rower wykonany z odzyskanych kapsułek aluminiowych. Blisko 400 kapsułek pozwala na uzyskanie 28 dag aluminium, z którego można wykonać ramę roweru. Projekt ten został jednak skrytykowany z powodu licznych problemów związanych z użytkowaniem kapsułkowej kawy, które przewyższają ewentualne korzyści.

Czy kapsułki kawowe to samo zło?

Oczywiście nie każda kawa w kapsułkach jest zła. Wszystko zależy od procesu produkcji. Kawowy blog Coffeedesk zwraca uwagę, że odpowiednio przygotowane ziarna oraz proces mielenia, który nie powoduje ich nadmiernego nagrzewania, mają znaczenie.