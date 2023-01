Polacy płacą okiem. Nowy sposób płatności zyskuje popularność

Osoby, które cenią sobie prywatność, korzystają i będą korzystać z gotówki, aby móc zachować względną anonimowość dokonywanych transakcji. Pozostali, stawiając na wygodę, korzystają ze zdobyczy technologii. Płatność kartą, telefonem, kodem BLIK, a nawet spojrzeniem. Potrzeba coraz mniej zaangażowania, by autoryzować przelew.

PayEye to system, który umożliwia zrealizowanie płatności spojrzeniem na specjalny terminal. Zaleta tego rozwiązania to przede wszystkim łatwość obsługi i wygoda - nie ma konieczności wyciągania karty płatniczej czy telefonu z kieszeni, wystarczy spojrzeć, aby dokonać płatności za zakupy.

- Prace nad systemem PayEye rozpoczęliśmy pięć lat temu. Był to niezwykle skomplikowany proces, ale dzięki determinacji i wierze w nasz pomysł osiągnęliśmy sukces. W 2022 roku udało nam się wprowadzić na rynek eyePOSa 2.0, czyli nasz drugi autorski terminal płatniczy pozwalający na płatności wykorzystujące fuzję biometrii oka i twarzy. Zainteresowanie rynku technologią PayEye przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Z jednej strony merchanci, chcąc się wyróżnić na rynku, bardzo chętnie zapisują się do naszego pilotażu, a z drugiej strony użytkownicy zaczynają coraz bardziej przekonywać się do naszego rozwiązania - komentuje Daniel Jarząb, prezes zarządu PayEye.