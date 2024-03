Polki uwielbiają smartwatche? Tak wynika z badań

Wybierając smartwatch, zarówno panie, jak i panowie kierują się podobnymi kryteriami. Wyniki badania wykonanego przez Huawei CBG Polska rzucają światło na to, co jest dla nich ważne.

Inteligentne zegarki są używane przez kobiety do różnorodnych celów - od liczenia kroków i kalorii, poprzez sprawdzanie czasu, aż po monitorowanie stanu zdrowia. Użytkowniczki wskazują jednak na brak możliwości dostosowania wyglądu urządzenia, brak funkcji pomiaru ciśnienia, możliwości odbierania i wykonywania połączeń telefonicznych, oraz niezależnych map GPS.

Podczas wyboru nowego smartwatcha kobiety zwracają uwagę na te same cechy, co mężczyźni. Z analizy przeprowadzonej przez Huawei CBG Polska wynika, iż dla 48% pań posiadających lub zamierzających nabyć inteligentny zegarek, najistotniejsza jest długość działania na jednym ładowaniu. Na drugim miejscu plasuje się odporność na wodę i kurz, którą podkreśla 44% respondentek. Funkcje monitorujące zdrowie są istotne dla 39% kobiet, podczas gdy rozmiar koperty ma znaczenie dla 34% ankietowanych pań.

Różnice w posiadaniu smartwatchy między płciami w Polsce są widoczne - 47% mężczyzn posiada inteligentne zegarki, w porównaniu do 40% kobiet. Chęć zakupu nowego urządzenia jest jednak podobna w obu grupach i wynosi 12%.

Analizując, jakie funkcje smartwatchy są najczęściej wykorzystywane przez Polki, na pierwszym miejscu znajduje się liczenie kroków, z którego korzysta 70% właścicielek, w przeciwieństwie do 54% mężczyzn posiadających inteligentny zegarek. Dalej znajdują się sprawdzanie godziny (61%), odbieranie powiadomień ze smartfona (41%), liczenie kalorii (36%) oraz pomiary medyczne takie jak EKG czy tętno (31%).

Wśród mężczyzn najpopularniejszą funkcją jest sprawdzanie godziny (59%). Odbieranie powiadomień ze smartfona cieszy się równą popularnością wśród obu płci (41%), podobnie jak pomiary medyczne, które są jednak nieco częściej wykorzystywane przez mężczyzn (38% w porównaniu do 31% u kobiet).

Wygląd urządzenia ma duże znaczenie, szczególnie dla kobiet, które w 65% przypadków chcą nosić smartwatch "zawsze, bez względu na okazję", w przeciwieństwie do 56% mężczyzn. Ponadto, jedna trzecia użytkowniczek skarży się, że ich urządzenie nie podkreśla ich stylu, co wskazuje na to, że dla wielu z nich inteligentny zegarek jest nie tylko praktycznym gadżetem, ale także modnym dodatkiem.

Około 23% ankietowanych pań chciałoby móc dostosować wygląd swojego smartwatcha do różnych okazji poprzez zmianę paska, co jest znacznie rzadszym zjawiskiem wśród mężczyzn (14%). Brak pomiaru ciśnienia krwi to kolejny aspekt wymagający poprawy według 22% kobiet, co pokrywa się z opiniami mężczyzn.

20% pań uważa, że smartwatche powinny umożliwiać prowadzenie rozmów telefonicznych bez konieczności użycia telefonu, a 20% pragnie mieć dostęp do niezależnych map GPS - w porównaniu do 25% mężczyzn, którzy również wskazują tę funkcję jako brakującą.

Personalizacja tarczy zegarka również jest ważna dla kobiet - 20% z nich chciałoby dostosować kolor i wzór tarczy do swojego stroju, w porównaniu do 15% mężczyzn wyrażających podobne oczekiwania.

Podsumowując, kobiety oczekują od swoich smartwatchy większej personalizacji i funkcjonalności, w tym możliwości wymiany pasków, pomiaru ciśnienia krwi, prowadzenia rozmów telefonicznych, korzystania z niezależnych map GPS oraz dostosowania wyglądu tarczy do swojego ubioru.

Przy wyborze nowego modelu, Polki zwracają uwagę na urządzenie, które będzie działać na jednym ładowaniu przez co najmniej 7 dni (48% kobiet), będzie odporne na wodę i kurz (44%), oferować będzie funkcje monitorujące zdrowie (39%), mieć odpowiednią wielkość koperty (34%) oraz posiadać funkcje sportowe (31%) i odpowiedni kolor (30%). Mężczyźni również cenią sobie długą pracę na baterii (45%), odporność na wodę i kurz (43%), duży i czytelny ekran (40%), funkcje zdrowotne (33%) oraz odpowiedni rozmiar koperty (31%).