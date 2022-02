Polska przekaże Ukrainie zestawy Piorun. Jakie są możliwości tej broni?

Zestaw, który wszedł do służby w 2019 r., jest produkowany przez przedsiębiorstwo Mesko należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Może zwalczać cele znajdujące się na pułapach od 10 m do 4 km oraz w odległości od 500 m do 6 km. W porównaniu z zestawem Grom posiada zmodyfikowany mechanizm startowy. Piorun cechuje się również lepszym celownikiem, który dwukrotnie zwiększa zasięg wykrycia i śledzenia celów.