Polski tłumacz ucisza konkurencję. Korzysta z niego straż graniczna i szpitale

Vasco Electronics jest polskim producentem translatorów mowy, które tłumaczą rozmowy między dwoma osobami w 76 językach w różnych parach językowych. Urządzenia są przystosowane do tłumaczenia w czasie rzeczywistym, ale dostępne są w nim również inne funkcje takie jak, chociażby tłumaczenie ze zdjęć. W najnowszym tłumaczu jest też dostępna aplikacja MultiTalk, która służy do tłumaczenia konwersacji na czacie grupowym w różnych językach.

Magdalena Bochyńska: To urządzenie jest bardzo przydatne w przełamywaniu barier tam, gdzie naprawdę nie ma możliwości, żeby ludzie się ze sobą dogadali, a istnieją ważne kwestie do omówienia. To, że zarówno służby porządkowe, jak i straż graniczna korzystają z Vasco to jedno. Natomiast my bardzo wspieraliśmy od samego początku Ukraińców przyjeżdżających do Polski. Instytucje takie jak szpitale, pogotowia ratunkowe, które były przy granicy i przyjmowały uchodźców z Ukrainy, wyposażyliśmy w tłumacze Vasco v4.