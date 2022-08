Polski wynalazek: woda pitna dla milionów ludzi. Sprzęt Nanoseen działa bez zasilania

Urządzenie przypomina wyglądem dużą beczkę. Jej wnętrze wypełniają nanomembrany – opracowane przez toruńską firmę Nanoseen filtry, które są w stanie szybko i skutecznie oczyścić wodę. Testy wykazują, że polskie rozwiązanie jest wyjątkowo skuteczne – do "beczki" Nanoseen wystarczy wlać wodę prosto z morza, aby już po chwili cieszyć się pierwszą porcją czystej, słodkiej wody.

Funkcje membran Nanoseen nie ograniczają się jednak wyłącznie do odsalania. Polski wynalazek pozwala na wyizolowanie z wody nanoplastików, bakterii, wirusów, a także zanieczyszczeń chemicznych, w tym metalami ciężkimi. Wszystko to odbywa się bez potrzeby zewnętrznego zasilania – do działania oczyszczacza wystarczy siła grawitacji, wymuszająca na wodzie przepływanie przez układ filtrów.