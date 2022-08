Blackout w Polsce tej zimy? Prądu może zabraknąć

Blackout to rozległa awaria systemu energetycznego. Ryzyko wystąpienia takiego zjawiska jest niewielkie. Do tego potrzebne byłoby nałożenie się kilku czynników znacząco ograniczających dostępność energii elektrycznej, na przykład awarii elektrowni. Możliwe jednak, że tej zimy dojdzie do przerw w dostawach energii dla wybranych odbiorców.