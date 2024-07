Polskie "Oko Orła". Poleci w kosmos na rakiecie od SpaceX

Latem 2024 roku na bardzo niskiej orbicie (VLEO) pojawi się satelita EagleEye, znany również jako "Oko Orła". To największy satelita zbudowany w Polsce, którego waga równa jest sumie wszystkich dotychczasowych polskich satelitów. Rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wyniesie go z bazy Vandenberg w Kalifornii.

Satelita "Oko Orła" został opracowany w wyniku współpracy specjalistów z Centrum Badań Kosmicznych PAN, Creotech Instruments oraz Scanway. Jego konstrukcja oparta jest na modułowej platformie HyperSat, co umożliwia realizację różnych misji kosmicznych.

Wiceprezes Creotech Instruments w rozmowie z Business Insider Polska podkreśla, że wykonują oni większość podsystemów dla platformy bądź we współpracy z partnerami. Zaznacza również, że jest to kluczowe przy potencjalnych zastosowaniach wojskowych, gdzie jednym z warunków współpracy jest posiadanie narodowej kontroli nad satelitą.

Kwestia suwerenności w technologii satelitarnej jest istotna, co pokazuje choćby historia dostępu do Starlinka w przypadku Ukrainy. Rozwiązania opracowane w ramach projektu "Oko Orła" mają służyć nie tylko wojsku, ale także do celów cywilnych, takich jak monitoring przez MSW katastrof naturalnych czy sytuacji na granicy.

Platforma HyperSat została również wybrana przez firmę OHB z Niemiec do pierwszego testowego tankowania satelity na orbicie okołoziemskiej. Creotech Instruments bierze udział w europejskiej misji księżycowej realizowanej na zlecenie ESA, której celem jest mapowanie zasobów naturalnych Księżyca. Dodatkowo istnieje możliwość zapewnienia łączności internetowej nad określonym obszarem.

EagleEye to pierwszy polski satelita o wadze przekraczającej 50 kg, w całości zaprojektowany i zbudowany w kraju. Tylko nieliczne grupy kapitałowe na świecie są w stanie skonstruować tak dużego satelitę.

"Oko Orła" - wyjątkowy satelita z Polski

"Koło Orła" zostanie umieszczony na bardzo niskiej orbicie (VLEO), na wysokości od około 300 do 350 km, co pozwoli na precyzyjne obrazowanie Ziemi. Satelita przechodzi obecnie końcowe testy wymagane przez SpaceX.

Creotech Instruments odpowiada za całość misji, obejmując przygotowanie platformy HyperSat, integrację satelity oraz jego wyniesienie. Wszystko odbywa się we współpracy z ExoLaunch, operatorem SpaceX. Polska firma zapewni także łączność z satelitą po umieszczeniu go w przestrzeni kosmicznej.

Prace nad platformą HyperSat rozpoczęły się w 2017 roku. Jej modułowa budowa umożliwia dostosowanie do specyficznych wymagań różnych misji. Creotech Instruments planuje w przyszłości obsługiwać także satelity o masie do 200 kg.

Rakieta Falcon 9 - unikatowy i ekonomiczny transport na orbitę z USA

"EagleEye" zostanie wyniesiony na orbitę przez rakietę Falcon 9 firmy SpaceX. Falcon 9 w wersji Block 5 mierzy 70 metrów długości i ma masę startową 587 ton, co pozwala na wyniesienie ładunku o masie do 22 800 kg na orbitę. To jedna z najpotężniejszych rakiet nośnych dostępnych obecnie na rynku, zdolna dostarczyć mniejsze ładunki na orbitę geostacjonarną bądź księżycową.

Kluczową zaletą rakiet Falcon 9 jest ich zdolność do wielokrotnego wykorzystania, dzięki zastosowaniu dwóch stopni, z których dolny może wracać na Ziemię i być ponownie użyty. To znacząco zmniejsza koszty wyniesienia ładunku na orbitę. Koszt wyniesienia kilograma przez SpaceX to około 3 tys. dolarów, co sprawia, że firma stała się preferowanym wyborem dla wielu klientów z różnych sektorów — zarówno rządowych, jak i komercyjnych.