Nigdy nie odłączaj tych urządzeń. Poważne problemy gwarantowane

Odłączanie routera na noc może być korzystne, pod warunkiem że nie są do niego podłączone ważne urządzenia, takie jak telefon stacjonarny czy inteligentne urządzenia domowe. Routery są niezbędne do utrzymania stałego połączenia z internetem, co jest kluczowe w przypadku pracy zdalnej czy inteligentnych domów.