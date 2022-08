Pompa ciepła zasilana ściekami. Ciepło dla miasta

Firma Aalborg CSP ma zamiar uruchomić pompę ciepła o mocy 2,5 MW, w której źródłem energii będą ścieki. Zaletą takiego rozwiązania jest przede wszystkim fakt, że ścieki przez cały rok mają względnie wysoką temperaturę, co pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy na wyprodukowanie oczekiwanej ilości ciepła.

Na stronie Aalborg CSP możemy przeczytać, że w ciągu roku średnia temperatura ścieków osiąga około 7 stopni Celsjusza. Pompa ciepła , która ma stanąć przy oczyszczalni ścieków, będzie dysponować na wyjściu temperaturą rzędu 70 stopni Celsjusza, a ciepło to zostanie wtłoczone do sieci ciepłowniczej miasta Frederikssund.

Wykorzystanie ścieków do produkcji ciepła dla miasta niesie za sobą podwójne korzyści. Pierwsze na myśl przychodzą korzyści ekonomiczne - ciepło pozyskiwane w ten sposób jest tańsze, niż gdyby próbować pozyskiwać je np. z powietrza. Oprócz tego projekt niesie za sobą korzyści ekologiczne i to nie tylko w kontekście niewielkiej ilości zanieczyszczeń generowanych przez pompę ciepła .

Dla środowiska naturalnego korzystne jest to, że woda z oczyszczalni ścieków zostanie ochłodzona. Jej temperatura będzie wówczas bliższa tej, która panuje w miejscu, do którego jest ona odprowadzana po zakończeniu procesu oczyszczania.

Oprócz tego pompa ciepła zaprojektowana przez Aalborg CSP działa na amoniak. Jest to gaz, który nie jest toksyczny, a ponadto jest w pełni odnawialny. Producent zakłada, że urządzenie to jest w stanie pracować do 25 lat, a maksymalna temperatura, którą jest w stanie wygenerować, sięga 75 stopni Celsjusza.