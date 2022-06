Pompy ciepła budzą zainteresowanie. Nie wystarczy ich dla każdego

W Polsce istnieją różne programy, które zachęcają do wymiany źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Najbardziej popularne są te, które dotyczą całego kraju. W przypadku istniejących już budynków chodzi tu o program Czyste Powietrze, natomiast dla tych, którzy swój dom dopiero stawiają, powstał program Moje Ciepło.

Dziennikarze serwisu gramwzielone.pl rozmawiali na temat obecnego stanu branży pomp ciepła z przedstawicielami największych jej przedstawicieli. Okazało się, że w ostatnim czasie istotnie spadła dostępność urządzeń. Wynika to nie tylko ze zwiększonego popytu, ale też z globalnych problemów.

- Obserwujemy wzmożone zainteresowanie tym produktem nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Zdarza się, że rynkowy czas oczekiwania na pompę to obecnie kilka miesięcy. To samo dotyczy zasobników na ciepłą wodę użytkową oraz zbiorników buforowych - mówi Piotr Szczerbiak, menedżer produktu w Sunday Polska.

Piotr Szczerbaniak wskazuje też jeszcze jeden czynnik, który utrudnia inwestycję w pompę ciepła. Brakuje doświadczonych instalatorów. To dość świeża branża, więc niewielu jej przedstawicieli ma długie doświadczenie.

- W Polsce w 2021 roku sprzedano 79 tys. sztuk w segmencie pomp ciepła typu powietrze-woda, co stanowi wzrost o 88 proc. w stosunku do wyniku sprzedaży z 2020 roku. Z roku na rok zainteresowanie tym rozwiązaniem jest coraz większe - wylicza Krajewski.

Mimo to warto pamiętać, że z inwestycją w pompę ciepła nie warto się spieszyć. Choć zdaniem ekspertów czas oczekiwania na instalację urządzenia może sięgać trzech miesięcy, lepiej poczekać i wybrać sprawdzonego instalatora i optymalne urządzenie, niż skusić się na pompę ciepła niskiej jakości lub firmę monterską, co do której trudno mieć pewność.