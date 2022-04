Pompy ciepła w Polsce. Rozwijamy się najszybciej w Europie

Monika Morawiecka i Jan Rosenow w tekście opublikowanym w serwisie Foresight Climate and Energy przytaczają dane wskazujące na duże zużycie węgla w Polsce. Surowiec ten wykorzystywany jest w Polsce do produkcji około 70 proc. energii elektrycznej i ciepła, przy czym w przypadku ogrzewnictwa indywidualnego jest to około 48 proc. Do ogrzewania spalamy aż 87 proc. węgla spalanego przez wszystkie gospodarstwa domowe w Unii Europejskiej.