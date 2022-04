Pompa ciepła gruntowa czy powietrzna? Tak wybierają Polacy

Pompy ciepła zyskują w Polsce na popularności. Z roku na rok ich sprzedaż jest coraz większa. Chcąc stosować się do nowych dyrektyw, a także stawiając na komfort użytkowania, coraz chętniej wybieramy takie rozwiązanie. Generalnie wyróżniamy dwa rozwiązania - pompy ciepła powietrzne i gruntowe.

- Różnią się one przede wszystkim źródłem dolnym czyli źródłem z którego czerpana jest energia, która następnie jest transportowana do systemu grzewczego budynku. Pompa gruntowa pozyskuje energię z gruntu, pompa powietrzna - z powietrza atmosferycznego - powiedział nam Maciej Kudrzycki, kierownik ds. technicznych w firmie Polenergia Pompy Ciepła.

Agata Borodziuk, kierownik działu pomp ciepła w Polenergii zauważa, że dla wielu inwestorów różnicę stanowi przede wszystkim cena, nie zaś względy techniczne. Najczęściej wybieranym rozwiązaniem wśród klientów firmy są pompy powietrze-woda. Są one znacznie tańsze niż pompy gruntowe, ponieważ nie wymagają wykonywania kosztownych odwiertów.

Co więcej, nie zawsze istnieją warunki techniczne do wykonywania pomp gruntowych. Maciej Kudrzycki przybliżył nam problemy związane z wykorzystaniem tego typu technologii.

- Pompy gruntowe mogą bazować na dwóch rodzajach odwiertów - poziomych i pionowych. W przypadku odwiertów pionowych głębokość sięga nawet 100 metrów. W przypadku wymienników poziomych spiralę zakopuje się na głębokości około 1,5 metra i zajmuje ona dużą powierzchnię. W związku z tym w takim terenie nie można nasadzać roślin o dużym systemie korzeniowym. Nie powinno być to też miejsce przeznaczone na, na przykład podjazdy.

Wiele osób ma wątpliwości co do działania powietrznych pomp ciepła zimą. Ze względu na specyfikę działania tych urządzeń, które dostarczają ciepło do budynku, bazując na temperaturze powietrza atmosferycznego, ludzie obawiają się ich sprawności podczas najchłodniejszych dni w roku.