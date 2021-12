Poruszają się ok. 1000 km/h. W Europie powstanie port dla Hyperloop

Warto podkreślić, że nie jest to jedyna firma pracująca nad szybkimi pojazdami magnetycznymi. Tego rodzaju pociąg jest opracowywany m.in. w Chinach. Obecnie, w fazie testów, rozpędza się on do 600 km/h,co czyni go najszybszym pojazdem naziemnym. Docelowo ma być jeszcze szybszy i poruszać się z prędkością 700 km/h.