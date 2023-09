W wielu domach pokoje dzieci to miejsca, gdzie wkrada się największy chaos. Rozrzucone zabawki, rozlane płyny czy rozsypane drobne elementy? Zapomniane naczynia, w których pojawiło się już nowe życie? Niestety, bardzo trudno jest zachęcić najmłodszych do sprzątania, dlatego warto zadbać już od momentu, gdy dzieci będą już choćby częściowo samodzielne.

Zabawki na swoim miejscu – niewykonalne?

Jeżeli regularnie potykasz się w domu o zabawki, a wieczorem nikt z waszych domowników nie jest chętny do sprzątania pokoju, w którym panuje chaos poznaj wskazówki, jak można poradzić sobie z tym problemem. Wielu rodziców popełnia błąd, jakim jest zbyt duża ilość zabawek w jednym miejscu lub wybieranie zabawek, które nie są dostosowane do wieku dziecka. Co, jednak gdy nawet po ograniczeniu i wybraniu odpowiednich zabawek wciąż jest ich za dużo?

W przypadku, gdy dziecko ma dużo zabawek, a niczym konkretnie się nie bawi warto zadbać o ich wyeksponowanie. Wówczas istnieje największe prawdopodobieństwo, że wybierze ono zabawki znajdujące się na wysokości jego oczu. Warto zwrócić uwagę także na to, aby nie miało problemu ze zdjęciem/odłożeniem zabawki na miejsce, ponieważ utrudnia to nie tylko użytkowanie, ale także samodzielne sprzątanie.

Bardzo istotna jest także odpowiednia organizacja, a także sprzątanie wraz z dzieckiem w formie zabawy. Warto wybrać kolorowe niskie koszyczki lub tacki, dzięki którym dziecko będzie widziało ich zawartość. Jeżeli koszyk czy pudełko jest wysokie to istnieje duże prawdopodobieństwo, że dziecko wyrzuci całą jego zawartość na podłogę, aby odnaleźć wyłącznie jedną, pożądaną przez niego rzecz. Czy istnieją jednak urządzenia, czy akcesoria, które mogą ułatwić sprzątanie dziecięcego pokoju? Dowiedz się o tym więcej w tym artykule!

Coś się rozsypało? Nic nie szkodzi…

Podczas zabawy często zdarza się, że rozsypią się bardzo drobne rzeczy, pozostaną ścinki papieru, brokat czy inne okruchy, które z łatwością wciągnie robot sprzątający, omijając inne znajdujące się na drodze przedmioty. Ponadto Twoje dziecko w specjalnej aplikacji będzie mogło pomóc w dokładnym wytyczeniu jego trasy. Odkurzacz robot sprzątający za sprawą sztucznej inteligencji odkurza i wyciera posadzki w całkowicie niezależny sposób. Dzięki precyzyjnej nawigacji LiDAR, a także podwójnemu laserowemu czujnikowi i kamerze, doskonale omija on wszelkie przeszkody, które napotka na swojej drodze.

Robot sprzątający z funkcją mopowania poradzi sobie nie tylko z drobnymi rozsypanymi rzeczami, ale także z wylanymi płynami czy śladami małych mokrych, czy brudnych stóp. Jego obrotowa szczotka, szczotka boczna oraz wentylator sprawiają, że wszystkie suche zanieczyszczenia trafiają bezpośrednio do wbudowanego zbiornika zanieczyszczeń. Odkurzacz bezprzewodowy samojezdny wyposażony jest także w tryb Auto Boost, który zapewnia maksymalną moc zasysania zanieczyszczeń. Dostosowana aplikacja sprawia, że odkurzacz jeżdżący rozpoznaje otoczenie i automatycznie tworzy odpowiedni mapy, dzięki którym automatycznie omija większe obiekty. Każde pomieszczenie może być czyszczone w pełni spersonalizowany sposób, niezależnie czy pragniesz je odkurzyć, czy odkurzyć, a następnie wymopować. Ponadto może go uruchomić nawet Twoje dziecko, z poziomu aplikacji lub naciskając przycisk znajdujący się na urządzeniu.

A gdy w kubku za długo postoi niedopite kakao…

Częstym problemem, szczególnie w pokojach wczesnoszkolnych dzieci, są pozostawione kubki, w których pozostałości mogą wydzielać nieprzyjemny zapach. Warto wprowadzić nagrody za wypełnione przez najmłodszych obowiązki czy po prostu chwalić ich za porządek w pokoju, zamiast wyłącznie narzekać na chaos w nim panujący. Co jednak zrobić w przypadku, gdy pomimo tych działań kakao w kubku za długo postoi? Warto wybrać oczyszczacz powietrza, który włączy się, kiedy będzie taka potrzeba.

Ponadto oczyszczacz powietrza dla alergików to rozwiązanie, które powinno pojawić się w pokojach dzieci z alergią czy astmą. Urządzenie takie wyposażone jest w laserowy czujnik, tryb automatyczny, wyświetlacz, filtr H13 oraz filtr z aktywnym węglem z dodatkową powłoką antybakteryjną. Usuwa on skutecznie z pomieszczeń o powierzchni od 30 do 40 m² patogeny, drobne cząsteczki pyłu, alergeny, a także nieprzyjemne zapachy i opary chemiczne. Oczyszczacz powietrza z nawilżaczem i jonizatorem, a także z wkładem z węgla aktywnego czy dodatkową powłoką antybakteryjną skutecznie oczyszczą i poprawią jakość powietrza w wybranym pomieszczeniu. Oczyszczacz powietrza – jaki wybrać? Urządzenia Kärcher posiadają specjalną funkcję timera, blokadę przed dziećmi, tryb nocny i wysoką skuteczność filtrowania, która wynosi 99,95% w przypadku cząsteczek o rozmiarze 0,3 µm.

Wdrażanie dobrych nawyków

Jak wdrażać dobre nawyki, tak aby sprzątanie stało się dla dzieci bardziej intuicyjne? Po pierwsze kup przyrządy do sprzątania o wielkości przystosowanej dla dziecka, by mogło swobodnie z nich korzystać – małą szczotkę do zamiatania czy mały mop. Ponadto ustaw wszystkie przedmioty na wysokości dostępnej dla dziecka. W jaki sposób przechowywać zabawki? Najlepiej sprawdzają się kosze czy pojemniki, a także tacki na niewielkie rzeczy. Używając pojemników na zabawki masz dużo większą szansę na utrzymanie w gotowości do zagospodarowania przez Twojego maluszka przestrzeni do zabawy.

Ponadto nie traktuj sprzątania jako zła koniecznego, ponieważ jest to także okazja do rozwijających aktywności dla dziecka. Segregowanie, klasyfikowanie, rozpoznawanie kształtów, kolorów, przenoszenie przedmiotów, rozumienie poleceń, trening koncentracji uwagi, umiejętność planowania i współpracy, nauka nowych czasowników i przymiotników. Warto pamiętać również o tym, aby sprzątanie nie odbywało się w pośpiechu. Towarzysz dziecku w tym procesie, zanim przejdziecie do następnej zabawy.

Podsumowanie

Zastanawiasz się, jak zachęcić dzieci do sprzątania pokoju? Po pierwsze zwróć uwagę na organizację zabawek, a także na to, aby czas poświęcony na sprzątanie nie kojarzył się dziecku z karą, ale z czymś kompletnie normalnym. W tym celu możesz początkowo mu towarzyszyć i uczyć dobrych, codziennych nawyków. Warto wyposażyć się również w bezprzewodowy robot sprzątający, który posprząta okruszki czy inne drobne elementy z podłogi. Ponadto, jeżeli Twoje dziecko jest alergikiem lub po prostu zależy Ci na tym, aby oddychało czystym powietrzem, zainwestuj w wysokiej jakości oczyszczacz powietrza, który poprawi jakość powietrza w Twoim domu.

Materiał sponsorowany przez Kärcher