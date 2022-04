Potężne narzędzie Ukraińców. Pozwala wyśledzić rosyjskich żołnierzy

"Istnieje kilka rozwiązań, z których korzystamy obecnie. Rzeczywiście, znaleźliśmy już wielu zabójców, którzy działali szczególnie w Buczy i Irpieniu. Znamy profile tych osób, ich nazwiska i adresy. Oznacza to, że mamy (o nich – red.) dużo informacji" – wskazał cytowany w komunikacie Mychajło Fiodorow, wicepremier Ukrainy i minister ds. transformacji cyfrowej.

Według Fiodorowa nowe technologie pozwalają zidentyfikować każdą osobę, której dane kiedykolwiek trafiły do sieci. "Biorąc pod uwagę, że Rosjanie podczas swoich zbrodni aktywnie używali kamer w splądrowanych domach i przesyłali zdjęcia do sieci, wcale nie jest trudno ich namierzyć. I nie jest to nawet kwestia dni, ale godzin" – podkreślił ukraiński minister.