Potrzeba dużo prądu. Holandia nie chce przyłączać firm do sieci

Holandia boryka się z problemami dotyczącymi sieci elektroenergetycznej. Dziennikarze serwisu wnp.pl informują o decyzjach podjętych dla dwóch prowincji Niderlandów - Brabancji Północnej i Limburgii. Chodzi o wstrzymanie przyłączania nowych firm do sieci.

Decyzja o wstrzymaniu przyłączania przedsiębiorców do sieci wynika z nadmiernego obciążenia sieci. Tennet, operator holenderskiego systemu przesyłowego, miał ją podjąć w obliczu nadmiernego zapotrzebowania na energię elektryczną. Władze rzeczonych prowincji są oburzone takim obrotem spraw i apelują do rządu w Hadze o interwencję. Ich zdaniem wpłynie to w wyraźny sposób na gospodarkę i społeczeństwo.