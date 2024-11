Auto-Tune króluje w piosenkach. Czym jest i po co się go używa?

Auto-Tune to narzędzie do automatycznej korekcji intonacji, stworzone przez firmę Antares Audio Technologies. Jego głównym zadaniem jest poprawa wysokości dźwięku, co pozwala na eliminację nieczystości wokalnych. Od debiutu w hicie "Believe" Cher w 1998 r., stał się nieodłącznym elementem produkcji muzycznej.