Jak zaoszczędzić na prądzie? Te proste triki obniżą twoje rachunki

Ponadto, wiele osób zapomina o wyłączaniu świateł w nieużywanych pomieszczeniach, co nieraz prowadzi do nieuzasadnionego zużycia energii przez wiele godzin.

Z danych opublikowanych przez PGNiG wynika, że choć czajnik jest niewielki, może zużywać sporo energii. W polskich domach jest często używany, co dziennie przekłada się na około 0,33 godziny pracy przy mocy 2000 W, czyli ok. 0,66 kWh prądu, co kosztuje 0,45 zł. W skali roku to już 164,25 zł. Również lodówki, które działają non-stop, mogą być kosztowne, a ich roczny koszt zużycia energii wynosi 186,15 zł.