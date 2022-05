Prąd ze ścieków. Inicjatywa japońskiej firmy

W tej chwili urządzenie jest w fazie rozwoju. W obecnym kształcie ma niewielką moc wytwórczą, bo jest to raptem kilka-kilkadziesiąt watów. Docelowo urządzenie ma jednak dysponować mocą rzędu 1 kW, co uczyniłoby je w pełni użyteczną przydomową lub przyzakładową elektrownią. Choć dla niektórych już teraz jest to wartościowe narzędzie - według dziennikarzy serwisu gramwzielone.pl, 3D-Pico Hydro Generator System jest już sprzedawany na terenie Japonii.

Wykorzystanie tego typu niewielkich elektrowni produkujących energię z cieków wodnych może posłużyć do dostarczenia prądu w biednych rejonach ubogich krajów. Nie ma jednak żadnych przeszkód, by w przypadku zwiększenia mocy generatora do planowanego 1 kW, znalazł on zastosowanie w typowych gospodarstwach domowych lub zakładach przemysłowych, jako uzupełnienie dla instalacji fotowoltaicznej.