Przełom w komunikacji? Połączyli się przez Bluetooth z satelitą

Bluetooth, znany ze swojej roli w komunikacji bezprzewodowej, stał się elementem codziennego życia. Choć najnowsza edycja tego standardu, Bluetooth 5, zapewnia lepszy zasięg, zwykle kojarzymy go z urządzeniami takimi jak telefony, bezprzewodowe słuchawki czy zestawy klawiatura-mysz, których zasięg ogranicza się do kilkunastu metrów.

Firma start-upowa Hubble Network ma w planach zbudowanie globalnej sieci satelitarnej, umożliwiającej łączność z każdym urządzeniem Bluetooth na Ziemi. W styczniu tego roku firma wystrzeliła na orbitę swoje pierwsze dwie satelity. Mają one za zadanie stworzyć podstawę dla nowej infrastruktury. Chociaż pierwotnie projekt ten spotkał się z dużą dozą sceptycyzmu i wiele osób uważało go za niewykonalny, Hubble Network udowodniło, że ich przedsięwzięcie może przynieść sukces.

Ten przełomowy projekt posiada potencjał, by zrewolucjonizować sposób, w jaki komunikujemy się na Ziemi. Według założycieli start-upu, umożliwi on realizację globalnych połączeń przy użyciu energii nawet dwudziestokrotnie mniejszej oraz przy pięćdziesiąt razy niższych kosztach operacyjnych w stosunku do obecnie stosowanych metod. Dzięki tej technologii możliwe byłoby zastąpienie systemów IoT, które obecnie charakteryzują się wysokim zużyciem energii, są kosztowne w eksploatacji i często nie oferują globalnego zasięgu, podkreśla Hubble Network.