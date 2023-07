Przełom w wyświetlaczach. Zobaczymy dotąd nieosiągalne

Wartość 5000 PPI oznacza, że każdy cal obrazu tworzony jest przez 5000 świecących punktów. Sucha liczba może być abstrakcyjna, więc dodajmy dla porównania, że 55-calowy ekran 4K cechuje się zagęszczeniem 80 PPI, a rozdzielczość 8K przy tym samym rozmiarze daje 160 PPI. To już wyraźnie pokazuje, o jak dużym przeskoku jest mowa.

Czy to już przesada? Oto telewizor 16K

Zobacz także: Czy to już przesada? Oto telewizor 16K

Wszystko to brzmi obiecująco, ale z werdyktami warto się jeszcze wstrzymać. Często słyszymy o rewolucyjnych technologiach, z których ostatecznie nic nie wychodzi. Tutaj w dodatku problem może być jeszcze jeden.

Autorzy projektu nie przedstawili kosztów, ale przypuszczalnie to właśnie cena będzie największą przeszkodą na drodze do komercjalizacji i popularyzacji tego rozwiązania. Wszak już to, ile kosztują telewizory microLED oparte na "standardowej" technologii, potrafi przyprawić niejedną osobę o ból głowy. Przykładowo 99-calowy model Samsunga został wyceniony na 585 tys. złotych.