Przełomowa technologia dla ratownictwa. Automatyczne przełączanie sieci

Projekt DIMETRA Connect umożliwia automatyczne przełączanie między naziemną komunikacją radiową TETRA a szerokopasmową, co znacząco zwiększa efektywność operacyjną służb ratowniczych. Aparat telefoniczny dla służb ratowniczych musi być nie tylko wytrzymały, ale także funkcjonalny. Nowy radiotelefon MXP660 oferuje zaawansowane funkcje, takie jak technologia LTE i tłumienie szumów tła za pomocą AI, co zapewnia czysty dźwięk i lepszy zasięg.

Motorola Solutions koncentruje się na tworzeniu bezpiecznych technologii, które chronią ludzi i mienie. Firma wspiera współpracę organów bezpieczeństwa publicznego z agencjami i przedsiębiorstwami, co jest kluczowe dla podejścia do bezpieczeństwa i ochrony. Motorola jest obecna w Polsce od 31 lat, a krakowskie centrum inżynieryjne działa już od 25 lat. Jest to drugi co do wielkości ośrodek Motorola Solutions.