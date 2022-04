Przenośna bron termobaryczna. Miotacze RPO-A Trzmiel w użyciu

W odróżnieniu od wieloprowadnicowej wyrzutni TOS-1A, ręczny miotacz jest RPO-A Trzmiel jest środkiem o znacznie mniejszej sile rażenia. Jest używany do "czyszczenia z przeciwników konkretnych" umocnień w postaci bunkrów.

Tak samo, jak u większego brata TOS-1A, w RPO-A Trzmiel wykorzystywany jest ładunek wybuchowy w formie aerozolu, który na chwilę przed detonacją jest rozpylany w powietrzu. Eksplozja powoduje zużycie całego tlenu w strefie zero oraz generuje temperaturę osiągającą nawet 3000 stopni Celsjusza.

Warto też zaznaczyć, że efekt rażenia na otwartym terenie jest stosunkowo niewielki, ale sytuacja ulega zmianie w środowisku zamkniętym, gdzie fale wpadają w rezonans znacznie zwiększając zasięg swojego oddziaływania. Co gorsza, ofiary ataku mogą jeszcze godzinami konać w męczarniach, ponieważ mózg nie ulega natychmiastowemu uszkodzeniu.

Granat TBG-7V do RPG-7 z głowicą termo baryczną.

RPO-A Trzmiel to jednostrzałowy system typu "użyj i wyrzuć" o masie 11 kg, z czego około 2 kg przypada na głowicę wykorzystującą niekierowane pociski rakietowe kal. 93 mm. RPO Trzmiel został zaprojektowany w latach 80. i był wykorzystywany w Afganistanie (głowica dymna oraz zapalająca zawierająca napalm), a wariant termobaryczny RPO-A powstał w latach 90. i zadebiutował podczas pierwszej wojny w Czeczeni.

Zasięg systemu teoretycznie wynosi 600 m, ale w praktyce, ze względu na bardzo proste przyrządy celownicze, skuteczny dystans to 200 m. Do wyrzutni można też dołączyć celownik optyczny OPO-1 teoretycznie zwiększający maksymalny zasięg do 850 m.