Przesuwał granice ludzkiej wyobraźni. Jego wizje okazały się trafne

Stanisław Lem, jeden z najwybitniejszych pisarzy science fiction, był wizjonerem, który przesuwał granice ludzkiej wyobraźni . Jego twórczość nie tylko zafascynowała czytelników na całym świecie, ale także okazała się zaskakująco prorocza. W swoich dziełach, jak Solaris czy Cyberiada, Lem przewidział rozwój technologii, sztucznej inteligencji i eksploracji kosmosu, wyprzedzając swój czas. Jego głębokie refleksje na temat przyszłości ludzkości, etyki technologicznej i granic poznania do dziś pozostają inspiracją dla naukowców i filozofów. Lem nie tylko pisał o przyszłości – on ją kreował.

Lem prognozował, że fantomatyką może stać się wielopoziomowa. Zgodnie z tą koncepcją po opuszczeniu jednego alternatywnego świata, niekoniecznie wracało się do tego "realnego", lecz przechodziło się do kolejnej symulacji. Opisy wirtualnej rzeczywistości, spotykane w esejach i powieściach Lema, przypominają żywo to, co przedstawiono w filmie "Matrix" oraz serialu "Westworld".