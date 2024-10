Polski dziennikarz przewidział przyszłość. Trafna wizja naszych czasów

Według autora, do roku 2000 ludzkość powinna całkowicie porzucić węgiel, a nasze otoczenie powinno stać się bardziej czyste. Choć wizja ta jeszcze się nie spełniła, od dłuższego czasu zauważamy konieczność przechodzenia na odnawialne źródła energii. Autor zauważył, że węgiel to źródło nieodnawialne, zakładając, że do 2000 roku zostaną wyczerpane jego zasoby.