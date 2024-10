Znany inżynier wiedział, co nas czeka. Jego 100‑letnie wizje są aktualne

W grudniu 1900 roku na łamach magazynu "Ladies Home Journal" ukazał się artykuł J.E. Watkinsa, który opisywał, jak według niego może wyglądać świat w ciągu następnych 100 lat. Watkins zebrał opinie najbardziej uczonych ludzi w Ameryce, aby stworzyć prognozy, które w jego ocenie miały dużą szansę na realizację. Co ciekawe, wiele z tych wizji stało się rzeczywistością, co świadczy o niesamowitej wyobraźni i wnikliwości tego amerykańskiego inżyniera.

Watkins również trafnie przewidział rozwój telefonii bezprzewodowej . Opisywał, że w przyszłości będzie można bez przeszkód zadzwonić z USA do Chin, co w tamtym czasie było niewyobrażalne. Wizja telefonów komórkowych stała się rzeczywistością, a globalna sieć telekomunikacyjna faktycznie obejmuje dziś cały świat.

Inżynier przewidział także rozwój rynku posiłków na wynos. Opisał system, w którym gotowe jedzenie będzie dostępne w specjalnych zakładach podobnych do dzisiejszych piekarni. Choć mylił się co do sposobu dostarczania posiłków (przewidywał, że będą serwowane na talerzach do zwrotu), jego wizja rozwoju gastronomii z pewnością się spełniła.