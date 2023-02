Przybywa inteligentnych liczników prądu. Pozwalają oszczędzać

TAURON Dystrybucja zapewni liczniki zdalnego odczytu wszystkim klientom do 2030 r. Są one elementem Smart Grid – inteligentnej sieci elektroenergetycznej. Działania TAURON Dystrybucja związane z LZO wpisują się w ustawę Prawo energetyczne. Każdy operator musi do 31 grudnia 2028 r. potwierdzić instalację liczników zdalnego odczytu u co najmniej 80 proc. swoich klientów.