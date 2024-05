Przydomowe wiatraki. Czy nowe przepisy utrudnią inwestycje?

Pierwszym istotnym problemem jest cena przydomowych elektrowni wiatrowych. Z różnych źródeł wynika, że koszt instalacji małych turbin wiatrowych może wynosić od około 6 do nawet 24 tysięcy złotych za 1 kW mocy. Jest to znacznie droższe rozwiązanie w porównaniu do fotowoltaiki o podobnej mocy, co zniechęca niektórych inwestorów.