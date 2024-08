Przyszłość budownictwa. Wydrukowali całe osiedle domów

Drukowanie domów 3D to innowacyjna technologia, która może zrewolucjonizować branżę budowlaną w przyszłości. Obecnie jesteśmy świadkami rozwoju tej technologii, gdzie drukowane są nie tylko pojedyncze domy, ale nawet całe osiedla.

W 2022 roku, ICON podjęła się wyzwania budowy osiedla domów jednorodzinnych, wykorzystując do tego celu drukarki 3D. Wiadomość szybko zyskała na popularności, przyciągając uwagę nie tylko serwisów technologicznych, ale również potencjalnych klientów. Po dwóch latach intensywnej pracy, inwestycja jest na ukończeniu. W międzyczasie, ujawniono szczegóły dotyczące procesu budowy, użytkowania oraz wyceny tych nieruchomości.

Osiedle składa się z domów jednorodzinnych, które zostały wydrukowane za pomocą drukarki 3D. Do ich budowy wykorzystano ogromną drukarkę 3D, o szerokości przekraczającej 13 metrów i wadze 4,75 tony. Drukarka ta korzysta z mieszanki o nazwie Lavacrete, która jest podobna do cementu i składa się z proszku betonowego, piasku, wody oraz innych dodatków. Proces "drukowania" odbywa się warstwa po warstwie, a zbudowanie jednopiętrowego domu trwa kilka tygodni. Całe osiedle ma składać się z 100 takich budynków.

Conner Jenkins, starszy kierownik projektu w firmie Icon, w rozmowie z agencją Reuters podkreślił, że proces ten jest szybszy i tańszy niż tradycyjna budowa domu. Wymaga on mniejszej liczby pracowników, a także minimalizuje straty materiałów.

Domy wydrukowane za pomocą drukarki 3D mają swoje zalety i wady. Grube betonowe ściany są odporne na wodę, termity, pleśń oraz ekstremalne warunki pogodowe. Dodatkowo, pomagają one utrzymać chłód w domach podczas upalnych teksańskich lat. Należy jednak zauważyć, że drukowane ściany mogą skutecznie blokować fale radiowe, co może prowadzić do problemów z łącznością Wi-Fi. W takim przypadku, może okazać się konieczne zainstalowanie systemów Wi-Fi Mesh.