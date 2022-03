Przyszłość fotowoltaiki. Czeka nas ogromny wzrost mocy

Nie oznacza to jednak, że to właśnie ze słońca będziemy produkować najwięcej prądu. Jak czytamy we wspomnianym dokumencie, w ciągu najbliższej dekady powstać może ponad 20 GW źródeł słonecznych, których potencjał produkcyjny jest obecnie szacowany na około 21 TWh. Co ważne, prognoza ta nie uwzględnia instalacji prosumenckich, które powstaną po 31.12.2021.