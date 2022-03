Fotowoltaika i jej wpływ na sieć. Rozpoczynają badania

Jak czytamy w komunikacie spółki, projekt ma na celu weryfikację i kontrolę parametrów sieci, które są ważny z punktu widzenia jej optymalizacji oraz jakości dostarczanej energii. Dzięki zastosowanym urządzeniom możliwe będzie sprawdzenie wahania napięć na końcach linii oraz bilansowania 3-fazowego na ciągach liniowych odchodzących od transformatorów. Ponadto w ramach projektu monitorowane będą wybrane mikro generacje, co pozwoli ocenić pracę inwerterów w sytuacjach, gdy OZE produkują zbyt dużo energii.

- Przeprowadzenie badań w tym zakresie będzie możliwe dzięki urządzeniom do monitorowania sieci niskiego napięcia za pomocą bezprzewodowych sensorów prądowych oraz analizatora napięciowego. Urządzenia charakteryzują się niewielkimi rozmiarami oraz prostotą montażu. Komunikując się ze sobą, będą wysyłać dane pomiarowe do chmury, z której pracownicy Enei Operator będą mieli na bieżąco wgląd w parametry pracy sieci - tłumaczy Grzegorz Marciniak, dyrektor Departamentu Zarządzania Informacją Pomiarową Enei Operator.

Startujący wiosną pilotaż zakłada umieszczenie wspomnianych urządzeń na dwóch wybranych stacjach transformujących średnie napięcie na niskie, które posiadają ciągi liniowe, do których przyłączane są mikroinstalacje fotowoltaiczne. Wybrane stacje pracują w specyficznych warunkach - duża ilość energii przepływa ze strony napięcia niskiego do średniego, a do tego występuje niestabilność napięcia w punkcie bilansowym.