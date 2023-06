Przyszłość fotowoltaiki. Eksperci przewidują ogromne wzrosty

Przyszłość fotowoltaiki maluje się w pozytywnych barwach. Jak czytamy w serwisie pv-tech.org , w 2023 r. światową fotowoltaikę mają czekać ogromne wzrosty. Eksperci twierdzą, że będzie to wiązać się ze spadającymi kosztami instalacji fotowoltaicznych.

Od grudnia do maja ceny modułów fotowoltaicznych potaniały o 10 proc. W związku z tym przewiduje się, że przyrosty mocy zainstalowanej w fotowoltaice na świecie będą wynosić w tym roku 36 proc. zgodnie e średnim scenariuszem BloombergNEF. Koszty LCOE i ceny modułów będą nadal spadać w 2023 i 2024 r., ponieważ wzrastać będzie wydajność. Skorzystać mogą na tym m.in. instalatorzy.

Głównym czynnikiem, który wpływa na znaczne spadki cen w fotowoltaice, jest spadający koszt polikrzemu. Od grudnia potaniał o 60 proc. Ma to przekładać się na 50 proc. wzrost mocy produkcyjnych, co z kolei sugeruje, że może dojść do nadwyżki podaży modułów fotowoltaicznych.