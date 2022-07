Rekordowy rok fotowoltaiki. Największe przyrosty w historii

Jak możemy przeczytać we wspomnianym raporcie, w skali świata w 2021 roku przyłączono instalacje o łącznej mocy 942 gigawatów. To o 182 GW więcej niż w roku poprzednim. To wzrost o blisko 24 procent rok do roku. Z wykresu wynika, że rosnący trend utrzymuje się nieprzerwanie od 2011 roku.