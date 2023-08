Przyszłość fotowoltaiki. Jest nowa prognoza

Zakłada się, że rozwój fotowoltaiki nastąpi we wszystkich regionach świata. W 2023 r. wzrost mocy w fotowoltaice na całym świecie powinien wynieść ok. 270 GW. Do 2032 r. moc zainstalowana w fotowoltaice ma być co roku wyższa o ponad 5 proc. niż w roku ubiegłym.