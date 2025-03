Przyszłość kolei dużych prędkości. PKP Intercity planuje zakup pociągów

PKP Intercity przygotowuje się do zakupu nowoczesnych pociągów, które będą mogły osiągać prędkość do 320 km/h. Przetarg na 26 jednostek podstawowych oraz 20 dodatkowych w opcji ma zostać ogłoszony w przyszłym roku. Nowe pociągi będą dostosowane do infrastruktury planowanej w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego.