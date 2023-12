Pułapka w bankomacie. Uważaj na cash trapping

Mimo że "cash trapping" to technika prosta w swojej koncepcji, jest niezwykle skuteczna i może prowadzić do poważnych strat finansowych. W związku z tym, warto znać ten sposób działania przestępców i podjąć odpowiednie kroki, aby się przed nim zabezpieczyć.

W praktyce, "cash trapping" polega na umieszczeniu specjalnej listwy w bankomacie, dokładnie w miejscu, gdzie klient ma sięgnąć po wypłacane pieniądze. Listwa ta jest pokryta taśmą klejącą z obu stron, co uniemożliwia pieniądzom opuszczenie bankomatu. W efekcie, gotówka zamiast trafić do rąk klienta, zostaje przyklejona do tej ukrytej listwy. Co więcej, transakcja jest uznawana za zakończoną prawidłowo, mimo że klient nie otrzymał swoich pieniędzy.