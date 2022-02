Railgun GR-1 Anvil. Ręczna broń elektromagnetyczna na nagraniu

W railgun pocisk jest wypychany przez pole magnetyczne z ogromną prędkością sięgającą nawet Mach 8 (ok. 9800 km/h). Ze względu na swoje możliwości oraz niskie koszty użytkowania (pociski do nich mogą być małe i tanie), nazywa się je bronią przyszłości. Dużą zaletą railgun jest fakt, że że nawet niewielki pocisk – jak pisał Łukasz Michalik – może się bardzo dużą energię kinetyczną, niszcząc różne cele bezpośrednim uderzeniem.

Jakiś czas temu na rynek komercyjny trafił ręczny Railgun GR-1 (Gauss Rifle 1) Anvil. Broń została opracowana przez firmę Arcflash Labs założoną przez byłych amerykańskich wojskowych. GR-1 można nabyć za 3375 dolarów, czyli ok. 13, 6 tys. złotych. Ważący 10 kg railgun jest zasilany 25-watowym akumulatorem litowo-jonowym.

McCollum zwraca jednak uwagę, że termin "karabin" może być w tym przypadku mylący, gdyż w przeciwieństwie do broni tego rodzaju GR-1 jest gładkolufowy. Magazynek ręcznego railguna mieści 10 pocisków. Według serwisu The War Zone, broń jest w stanie rozpędzić taki pocisk do 75 metrów na sekundę.