Wojskowe kolumny na polskich drogach. Zmierzają na wschód

Od soboty 12 lutego na polskich drogach odbywa się przejazd kolumn pojazdów wojskowych. Ma to związek z przygotowaniami do wielonarodowych ćwiczeń Saber Strike 2022. Przypuszczalnie w manewrach wezmą udział pojazdy, które uczestniczyły w poprzednich edycjach manewrów. To dobra okazja, aby przyjrzeć się ich możliwościom.