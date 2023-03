Rakieta wydrukowana w 3D. Jej pierwszy lot po raz kolejny odwołany

Pod koniec lutego firma Relativity ogłosiła, że ​​otrzymała zgodę amerykańskiej Federalnej Administracji Lotnictwa na start pierwszej misji rakiety Terran 1, którą wyprodukowano głównie przy użyciu technologii druku 3D. Misja o nazwie "Good Luck, Have Fun" (pol. Powodzenia, Miłej zabawy) miała być pierwszym lotem rakiety, zaprojektowanej do umieszczania ładunków o masie do 1250 kilogramów na niskiej orbicie okołoziemskiej .

Serwis Phys przypomina, że rakieta ma wysokość 33,5 m i średnicę 2,2 m, a 85 proc. jej masy to wydruki 3D ze stopów metali. Jej twórcy uważają, że jest to największy obiekt, jaki do tej pory wydrukowany w 3D. Rakietę Terran 1 napędzają silniki Aeon, wykorzystujące ciekły tlen i ciekły gaz ziemny, które Relativity określa mianem "materiałów napędowych przyszłości". Zdaniem firmy to właśnie te materiały mogą w przyszłości odegrać istotną rolę podczas podróży na Marsa. Zwłaszcza że, jak podkreśla Relativitym, wydrukowane w 3D rakiety zużywają 100 razy mniej części niż tradycyjne rakiety, a ich produkcja zajmuje zaledwie 60 dni.