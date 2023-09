Reaktory SMR w Polsce. Ekspert mówi o ich zaletach

Piotr Podgórski, dyrektor naczelny ds. transformacji KGHM Polska Miedź, zwrócił uwagę na stabilność dostaw energii, jaką oferuje technologia SMR. Zwrócił on uwagę na to, że ani słońce, ani wiatr, nie dają takiego poczucia stabilności dostaw energii, co reaktory SMR. To istotna przewaga technologii reaktorów modułowych nad odnawialnymi źródłami energii.